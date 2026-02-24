Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.977,55 %-0,60
        DOLAR 43,8535 %0,03
        EURO 51,6583 %-0,07
        GRAM ALTIN 7.289,71 %-1,23
        FAİZ 36,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 123,99 %-1,08
        BITCOIN 63.299,00 %-1,96
        GBP/TRY 59,1386 %-0,08
        EUR/USD 1,1772 %-0,11
        BRENT 71,93 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 11.921,47 %-1,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

        Yıllık enflasyon beklentileri, şubatta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için değişmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesine geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

        SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti.  (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul