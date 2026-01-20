Tedesco, Avrupa maçı öncesi sol beke çözüm arıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi sol bekte çözüm arıyor. Sarı-lacivertlilerde iki sol bek Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tedesco, Alanyaspor karşısında sol bekte Mert Müldür'e ve sağ bekte Nelson Semedo'ya forma vermişti.

Alanyaspor ilk yarıda özellikle Mert Müldür'ün kanadından etkili oldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıda Semedo yerine Yiğit Efe Demir'i oyuna aldı, İtalyan teknik direktörün hamleleri ve sol bekte Mert Müldür'ün de ikinci yarıdaki dikkat çeken etkili oyunuyla Fenerbahçe maçı çevirdi ve Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tedesco'nun, Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması öncesi sol bek için çözümü merakla bekleniyor.