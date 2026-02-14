Canlı
        Teknik direktör Nurcan Çelik vefat etti - Galatasaray Haberleri

        Teknik direktör Nurcan Çelik vefat etti

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 2021-2022 sezonunda çalıştıran teknik direktör Nurcan Çelik vefat etti.

        Giriş: 14.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 14.02.2026 - 15:25
        Teknik direktör Nurcan Çelik vefat etti
        2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran teknik direktör Nurcan Çelik vefat etti.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

