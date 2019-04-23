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Bizler TEKNOFEST paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması, bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz."