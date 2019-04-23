TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, yıl boyu süren etkinlikleri kapsamında 23 Nisan'da çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu.
Yurt genelinde T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan "Hayalimdeki Koltuk" buluşması, çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu.
23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrencilere Konya'da Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı, İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı.
T3 Vakfı, çocukların bilim ve teknoloji ile iç içe, donanımlı bireyler olarak yetişerek milli teknoloji hamlesinin mimarları arasında yer alacaklarını belirtti.
"SABİHA GÖKÇEN GİBİ PİLOT OLMAK İSTİYORUM"
Çocuklar, Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi.
Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı, hedefinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini belirtti.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, milli SİHA Bayraktar TB2'yi uçurdu. Çocuklar, milli S/İHA sistemlerini üreten BAYKAR'ın tesislerinde de BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluştu.
"Milli Teknoloji Hamlesi"nin öncü kurumlarından BAYKAR’ın pilot adaylarını eğiten uzman eğitmenlerinden brifing alan çocuklar, önce simülatörde İHA kullanma tecrübesi kazandı.
Öğrenciler bu eğitimin ardından Bayraktar TB2 İHA'ların yönetildiği Yer Kontrol İstasyonu’ndaki (YKİ) pilot koltuğuna oturdu. Havadaki İHA'ları bir süre yöneten çocuklar, keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirdi. YKİ'den İHA'ları yöneten çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.
SİHA pilotu olmanın kendilerini oldukça heyecanlandırdığını belirten çocuklar, "Çoğumuzun hayali pilot olmak. Şimdiden SİHA uçuran bir pilot olduğumuz için çok mutluyuz. Göklerde uçmak muhteşem bir deneyim. Hayal ettiğimizden çok daha güzel bir 23 Nisan günü yaşadık." ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLER SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELDİ
İstanbul'daki BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'ne konuk olan öğrenciler, burada BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.
Çocuklar, Selçuk Bayraktar'dan, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve "Milli Teknoloji Hamlesi"nin geleceğini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin amacının toplumda bir dip dalgası oluşturarak teknolojik dönüşümünü tamamlayan bir Türkiye ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"En önemli hedefimiz, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak.
Bizler TEKNOFEST paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması, bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz."
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