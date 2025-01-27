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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST’ten Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST’ten Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması

        TEKNOFEST, Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması bu yıl ilk kez düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:48
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        TEKNOFEST'ten Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması
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        Yarışma, güzel sanatlar, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve tüm fakülte öğrencilerinin fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Organizasyon, Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından yürütülüyor.

        Yarışmaya katılanlar, sahne düzenlemelerinden akıllı stant çözümlerine kadar birçok alanda özgün projelerle yaratıcılıklarını sergileyebilecek. Yarışma 5 kategoride düzenleniyor:

        • Sahne Tasarımları Kategorisi: Gösteri ve etkinlik sahnelerine estetik ve işlevsellik katacak yenilikçi çözümler.

        • Şampiyonlar Ligi Pavilyonu Tasarım Kategorisi: İnovatif ve dikkat çekici bir pavilyon tasarımı.

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        • T3 Vakfı Pavilyonu Tasarım Kategorisi: Vakfın misyonunu ve vizyonunu yansıtan benzersiz bir alan.

        • TEKNOFEST Alanı Yönlendirme Tasarım Kategorisi: Festival alanında etkili ve şık yönlendirme sistemleri.

        • TEKNOFEST Grafik Konsept Tasarımı Kategorisi: TEKNOFEST’in ruhunu yansıtan çarpıcı grafik tasarımlar.

        Projeler, estetik ve işlevsellik başta olmak üzere yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. Her kategoride ödül almaya hak kazanan tasarımlar için birincileri 150 bin TL, ikincileri 120 bin TL üçüncüleri ise 100 bin TL’lik ödüller bekliyor.

        Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yarışmaya bireysel veya takım olarak katılabiliyor.

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