Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri

Giriş: 03.02.2019 - 13:49 | Güncelleme:  

Teknoloji dünyasından ne kadar servet kazandılar? Bu servetin ne kadarını hayırseverlik için harcadılar? En bonkörü hangisi? En cimrisi kim? İşte teknoloji dünyanın en hayırsever liderleri...

  • 1Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    Dünyanın en zenginleri listelerine damga vuran teknoloji milyarderleri, sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları bağışlarla da zirveye oynuyor.

    İngiltere merkezli karşılaştırma sites, Market, teknoloji dünyasındaki milyarderlerin, servetlerinin ne kadarını bağışladığını araştırdı.

    İşte teknoloji endüstrisindeki en hayırsever  milyarderler…

  • 2Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    1- Bill Gates - Microsoft’un kurucusu

    Toplam Serveti: 90 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 41 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 45.6

  • 3Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    2- Michael Dell - Dell’in kurucusu ve CEO’su

    Toplam Serveti: 22.7 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 2.02 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 8.9

  • 4Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    3- Carlos Slim - Meksikalı telekomünikasyon milyarderi

    Toplam Serveti: 67.1 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 4 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 6

  • 5Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    4- Sergey Brin - Google’ın kurucusu, Alphabet’in başkanı 

    Toplam Serveti: 47.5 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 2.2 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 4.6

  • 6Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    5- Ma Huateng - Tencent’in kurucusu

    Toplam Serveti: 45.3 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 2.01 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 4.4

  • 7Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    6- Larry Page - Google’ın kurucusu, Alphabet’in CEO’su

    Toplam Serveti: 48.8 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 1.5 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 3.1

  • 8Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    7- Mark Zuckerberg - Facebook’un kurucusu ve CEO’su

    Toplam Serveti: 71 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 1.72 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 2.4

  • 9Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    8- Larry Ellison - Oracle’ın kurucusu ve başkanı

    Toplam Serveti: 58.5 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 1.2 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 2.1

  • 10Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    9- Jeff Bezos - Amazon’un kurucusu ve CEO’su

    Toplam Serveti: 112 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 2.14 milyar dolar

    Oranı: Yüzde 1.9

  • 11Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    10- Laurene Powell Jobs - Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eski eşi

    Toplam Serveti: 18.8 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 150 milyon dolar

    Oranı: Yüzde 0.8

  • 12Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    11- Masayoshi Son - Softbank’ın kurucusu ve CEO’su

    Toplam Serveti: 22.7 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 120 milyon dolar

    Oranı: Yüzde 0.53

  • 13Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    12- Jack Ma - Alibaba’nın kurucusu ve başkanı

    Toplam Serveti: 39 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 129.4 milyon dolar

    Oranı: Yüzde 0.33

  • 14Teknoloji dünyasının en hayırsever zenginleri
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    13- Steve Ballmer - Microsoft’un eski CEO’su

    Toplam Serveti: 38.4 milyar dolar

    Bağış Tutarı: 121 milyon dolar

    Oranı: Yüzde 0.32

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