Şirketlerin gözünden dijital dönüşümün masaya yatırıldığı IT Forum Turkey etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Global bilgi teknolojileri (BT) sektörüne yönelik olarak 29 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen IT Forum Turkey etkinliğine aralarından ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, İran, Fas ve Katar’ın da bulunduğu 15 ülkeden katılım oldu.
Teknoloji ve bilişim sektöründen firmalarının canlı demo ve sunumları ile katıldığı etkinlikte aynı zamanda daha iş çevrelerini genişletmek isteyenlere yönelik olarak bir ‘networking’ sistemi de hayata geçirildi.
“Matchmaking Servis” olarak adlandırılan sistem ile katılımcılar özel bir portal üzerinden birbirleriyle iletişime geçip, etkinlik gününde özel toplantı alanında birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.
DİJİTAL GELECEĞİN YENİ EKSENLERİ
TeamViewer, Amazon Web Services (AWS),Microsoft, Radore, Dell Technologies, Penta, Ericsson, Deloitte gibi sponsorlar tarafından desteklenen IT Forum Turkey etkinliği kapsamında düzenlenen panel ve oturumlar, internet üzerinden canlı olarak da yayınlandı.
Spiker Zeynep Sena Yönlüer’in sunduğu etkinlikte, geleceğin teknolojileri, yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IoT) ve 5G gibi konular ekseninde ‘güvenli bulut yapısı oluşturma’, ‘dijitalleşme çağında yerel veri merkezi olmak’ ‘reklam endüstrisinin dijital dönüşümü’, ‘bankaların geleceği’, ‘sanatta teknolojinin yükselişi’ gibi konular ele alındı.
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