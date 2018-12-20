Sabancı Holding iştiraki Teknosa'da stratejik opsiyonların değerlendirilmesi ile ilgili Ceconomy ile yürütülen görüşmelerin 13 Ekim'de kesildiğini duyurdu.

Almanya merkezli elektronik perakendecisi Media Markt'ın ana şirketi konumundaki Ceconomy'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese dün yaptığı açıklamada, Teknosa'ya yatırım ile ilgili görüşmelerin askıda olduğunu söylemişti.

Ceconomy CFO’sunun bu ifadelerinin ardından bugün Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada, Ceconomy ile Teknosa'ya ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak'ta başlanıldığı, görüşmelerin 13 Ekim'de ise kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Teknosa'da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın

hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği ifade edildi.

TARAFLAR GÖRÜŞMELERE 19 OCAK 2018'DE BAŞLAMIŞTI

Sabancı Holding'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir. Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve Teknosa hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."

Konuyla ilgili olarak Reuters, 29 Ağustos'ta kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya merkezli elektronik perakendecisi Media Markt'ın Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya aldığı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ