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WhatsApp'ı silip Telegram'a geçenler, bu uyarılar sizin için...

WhatsApp’ı silip alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçenler nelere dikkat etmeli? Siber güvenlik uzmanları son 72 saatte 35 millyon yeni kişinin katıldığı Telegram uygulamasını kullananların gizliliği ve güvenliği için ipuçlarını paylaştı. İşte Telegram’a geçenlerin mutlaka bilmesi gerekenler...

Telegram kullananlar bu uyarılara dikkat! Haberler
Telegram kullananlar dikkat!
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HABERTURK.COM

Mesajlaşma uygulamalarının gizliliğinin ve güvenliğini tartışıldığı mevcut ortamda, Telegram uygulamasının işlevselliğinin basit bir mesaj alışverişinin ötesine geçtiğini ve birçok şaşırtıcı özelliğe sahip olduğu, kullanımı arttıkça keşfedilmeye devam ediyor.

Yakın zamanda 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyı geçen ve son 72 saatte 35 milyon kişinin katıldığı Telegram, sahip olduğu geniş kullanıcı tabanıyla iletişim merkezi, mesaj panosu ve sosyal medya unsurlarını birleştiriyor. Dolayısıyla bu uygulamayı kullanırken gizlilik ve güvenliği farklı yönleriyle ele almak gerekiyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları, Telegram deneyiminizin güvenli olmasını sağlayacak 7 ipucunu bir araya getirdi. İşte o püf noktaları:

TELEGRAM’DA GÜVENLİK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

1- Bir kullanıcı adı seçin ve başkalarıyla sohbet ederken gerçek adınız veya telefon numaranız yerine bunu kullanın.

2- Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa, geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır. Bu özellik Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik - İki Adımlı Doğrulama bölümünde bulabilirsiniz. Bunun yanında kendinize güçlü bir şifre belirlemeyi de ihmal etmeyin.

3- Başkalarıyla sohbet ederken "Gizli Sohbetler" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, sohbetlerinizin daha iyi şifreleneceği anlamına gelir. Böylece her mesaj, yalnızca sizin ve alıcınızın kullanabileceği anahtarlarla şifrelenir.

4- Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır.

5- “Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik” içinde bulunan “Etkin Oturumlar” seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin. Bu özellik Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız, bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin.

6- Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir.

7- Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun. Bunun için “Ayarlar” altındaki “Gizlilik ve Güvenlik” seçenekleri altındaki ayarları gözden geçirin.

TELEGRAM’DA GİZLİLİK AYARLARI NASIL YAPILIR?

Uygulamanın “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğinde dikkat etmeniz gereken unsurlar ise şöyle:

1- Telefon numaranız. Telefon numarasını seçin. Telefon numaramı kim görebilir kısmını "Hiç kimse", "Beni numaramla kim bulabilir" kısmını “Kişilerim” olarak değiştirin.

2- Aktivitenizi kimler görebilir. "Son Görülme ve Çevrimiçi" seçeneğine dokunun, “Kimse” olarak değiştirin.

3- Profilinizi kimler görebilir. Profil fotoğraflarına gidin ve "Kişilerim"i seçin.

4- Sizden iletilen mesajdaki adınıza dokunarak hesabınızı kimler görebilir. "İletilerimi iletirken hesabıma kimler bağlantı ekleyebilir" bölümünde "Yönlendirilen Mesajlar"ı seçin. - “Kişilerim”i seçin.

5- Sizi kim arayabilir. "Aramalar"a dokunun. İnternetteki herhangi birinden yalnızca sizin kullanıcı adınızı bildiği için arama almak istiyorsanız “Herkes”i seçin. Burada önemli bir ayar var. Birbirimizi aradığımızda, çoğu durumda bu doğrudan bir bağlantıdır. Bu, aramanın iki veya daha fazla kullanıcı arasında Telegram sunucularından geçmeden yapıldığı anlamına gelir. Bu çağrı kalitesini artırırken, Kullanıcının IP adresini ortaya çıkarır. "Eşler Arası" ayarının gelişmiş güvenliği için, “Kişilerim” seçeneğini kullanın.

6- Sizi çeşitli içeriğe sahip mesaj panolarına kimler davet edebilir. "Gruplar"a basın. Birinin sizi izniniz olmadan rastgele bir gruba eklemesini istemiyorsanız, “Kişilerim” seçeneğini kullanın.

7- Akıllı telefonunuza bakarken mesajlarınızı kimler görebilir. "Şifre Kilidi"ni seçin - telefonunuzu eline alan herhangi birinin mesajlarınıza ulaşma riskini en aza indirmek istiyorsanız seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde Telegram her açılışta şifrenizi veya parmak izinizi ister.

‘YAKINDAKİ KİŞİLER’ ÖZELLİĞİNE DİKKAT

Güvenliğinize dair en önemli ipucunun cihazınızda yüklü herhangi bir uygulamanın işlevselliğini tam olarak anlamaktan geçtiğinin altını çizen Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Dmitry Bestuzhev, şunları söylüyor:

"Konu Telegram olduğunda onu bir platform olarak adlandırmak daha uygun olabilir. Çünkü işlevleri basit bir mesaj alışverişinin çok ötesine geçiyor. Örneğin, ‘Yakındaki Kişiler’ adlı bir özellik var. Çevrenizdeki diğer Telegram kullanıcılarını ve bunların oluşturduğu grupları buluyor. Siz veya çocuklarınız Telegram'ı kullandığınızda, kullanıcıların sizin veya başkalarının erişebileceği ve görebileceği her türlü içeriği paylaşmakta özgür olduğunu anlamanız gerekir. Uygulamanın mevcut sürümü bu grupların gösterilmesini devre dışı bırakmaya izin vermese de, konumunuzu iletmeyi önleyecek ve yakındaki kullanıcılar için görünmez olacak şekilde Telegram ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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