500 milyonu aştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde yaptığı güncelleme ile birçok kullanıcı mesajlaşma için farklı alternatifleri kullanmaya başladı. Telegram bu alternatifler arasında en çok öne çıkan uygulama oldu.

Telegram'dan kullanıcılara yollanan mesajda uygulamadaki aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığı belirtildi. Son 72 saatte dünya genelinde 75 milyon kullanıcının Telegram'a katıldığı belirtilen mesajda "Teşekkürler! Bu dönüm noktasına senin gibi arkadaşlarını Telegram'a davet eden kullanıcılar sayesinde ulaşıldı" denildi.