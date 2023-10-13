Çocuklar için yapılan ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan yayınlanan televizyon dizisi 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek' Jess Smith Instagram hesabından anne olacağını duyurdu.

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Şu an 28 yaşında olan Jess Smith daha önce yaptığı açıklamada "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" demişti.