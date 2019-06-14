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Televizyon ithalatında uygulanan ek vergi kaldırıldı

Çeşitli ülkelerden gelen televizyonlara uygulanan yüzde 10'luk ek gümrük vergisi kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Televizyon

Bazı ülkelerden televizyon  ithalatına uygulanan %10 ek gümrük vergisi kaldırıldı. Söz konusu ülkeler, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) listesinde "genelleştirilmiş tercihler sisteminden  yararlanacak ülkeler grubu", "en az gelişmiş ülkeler", "gelişme  yolundaki ülkeler" ve "diğer ülkeler" sütunlarında yer alıyor. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi  kararına ek kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı ile 85.28 numaralı GTİP pozisyonunun altında "televizyon  alıcı cihazları" olarak belirtilen satırlar, sayılan ülkelerden  yapılan ithalattan ilave gümrük vergisi alınmasını öngören 433  sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında çıkarıldı.  Halen uygulamada olan karar, çeşitli ürün grupları  ithalatından, ülke gruplarına göre değişen oranlarda ek gümrük  vergisi tahsil edilmesini öngörüyor.

Kapsam dışına alınan ithalat kalemleri, "Televizyon alıcı  cihazları" adı altında; "Renkli televizyonlar", "Tele
projektörler", "Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla  mücehhez olanlar" "İçinde resim tüpü olanlar", "Sıvı kristal
gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar", "Plazma gösterge panel  (PDP) teknoloji ekranı olanlar" ve "Diğerleri" olarak  belirtiliyor.

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