Telgrafı Kim İcat Etti?

1792 yılında Claude Chappe tarafından icat edilen telgraf Fransa’da icat edilmiştir. Kuleler aracılığıyla oluşturulan ağlardan oluşan bu ilk telgraf sistemi oldukça başarılı bulunmuş ve 19. yüzyıla gelindiğinde Fransa’daki kule ağı yaklaşık olarak 5000 kilometreyi ulaşmıştır.

Telgraf sistemi; 1792 yılında Claude Chappe tarafından icat edilmiştir. Bu icadı ile optik telgrafın mucidi olarak anılan Chappe; kulelerin tepelerine hareket eden kollar yerleştirmiş ve bu kollar sayesinde istenilen harf ve sembolleri istediği yere ulaştırmayı başarmıştır.

İletişimin önündeki sınırları kaldıran, devletlerin merkezden uzak topraklarıyla olan bağlantılarını kolaylaştıran ve büyük bir teknolojik devrim olarak karşımıza çıkan telgraf ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Telgraf Nasıl İcat Edildi?

Claude Chappe tarafından icat edilen optik telgrafı, elektrikli telgrafların icadı takip etmiştir. 1830 yılında Amerikalı mucit Joseph Henry, elektrik akımını teller vasıtasıyla uzak bir noktaya ulaştırmayı başarmış ve bu buluş da elektrikli telgrafın icat edilmesine olanak sağlamıştır.

Telgraf üzerine çalışmaları bulunan Samuel Mors’un bir gemi yolculuğunda, elektro mıknatıslardan söz eden bir yolcu ile tanışması elektrikli telgrafın icadının dönüm noktalarından biridir. Bu bilginin ardından elektro mıknatıslı telgraf üzerine çalışmalarına başlayan Samuel Morse; 1835 yılında ilk elektrikli mıknatısı icat etmeyi başarmıştır.

İlk etapta bir kalem ile kâğıt üzerine çizgiler oluşturan bu sistem başarılı bulunmamış ve Samuel Morse, telgraf düzeneğini geliştirmek için çalışmalar yürütmüştür. Morse ve yardımcı Vail; nokta ve çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi ortaya çıkarmışlardır. Bu sistem, bugün dahi tüm dünyada kabul edilen Mors Alfabesi’dir. Bu yeni kodlama sistemi ile birlikte telgraf döneminin en popüler iletişim aracı haline gelmiştir.

Eletrikli telgraflar; bir alıcı ile bir verici arasına çekilmiş ola elektrik hattı üzerinden çalışmaktadır. Bir elektrik kaynağından elde edilen akım, bir kablo yardımıyla kesikli bir biçimde uzak bir merkeze iletilir. Alıcıya iletilen bu kesik kesik akımlar, alıcıda bulunan telgrafa ulaşarak oradaki kalemi harekete geçirir ve kalem vasıtasıyla kâğıda, uzun ya da kısa çizgilerden oluşan birtakım izler bırakır.

Telgrafın ilk yıllarında sadece bir yöne ve tek bir ileti gönderilebiliyordu. Aynı anda birden fazla mesajın gönderilebilmesi 1872 yılında Jean Maurice Emille Baudot’un çoklu elektrik devrelerini icat etmesiyle mümkün olmuştur. Bu buluşla birlikte insanlar aynı hat üzerinden birbirlerine istedikleri iletileri gönderme imkânına sahip olmuşlardır.

Tarihteki ilk telgraf hattı ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington ile Baltimore arasında 1843 yılında çekilmiştir. Oluşturulan bu hat 65 kilometre uzunluğundadır. 1866 yılında ise Atlantik boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’ya ulaşan bir telgraf hattı döşenmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ise telgraf ilk kez 1847 yılında Beylerbeyi Sarayı’nda Sultan Abdülmecid’in karşısında denenmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı 1854 yılında Edirne – İstanbul arasına çekilmiş; Gülhane’de bir telgraf merkezi kurulmuştur. Telgrafın ilk kez kullanılması ise 1856 Kırım Savaşı esnasında gerçeklemiştir.