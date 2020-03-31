Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği başvuru şartları neler? soruları, destekten faydalanmak isteyen vatandaşların gündeminde. Temel İhtiyaç Desteği ile 3 kamu bankası tarafından vatandaşlara 10 bin liraya kadar destek sunuluyor. Temel İhtiyaç Desteği'nin en önemli özelliği 6 ay geri ödemesiz olması. Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) bireysel ihtiyaç kredisi desteği paketi açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'yi aşmayan hane halklarına uygun faizli kredi verecek. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? NASIL YAPILIR?

Temel İhtiyaç Desteği'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ PARALARI NASIL ALINACAK?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle: