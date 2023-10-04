Ten Hag: Cezalandırıldık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Manchester United, sahasında ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, kırmızı şeytanları 3-2 yenerek grupta 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşma hakkında konuştu.

"Hata yaparsanız cezalandırılırsınız"

Hollandalı teknik adam mağlubiyeti takım olarak hep birlikte üstlendiklerini belirterek, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız." diye konuştu.

Takımın gelecek vaad eden forveti Rasmus Hojlund'un iki gol atmasıyla ilgili ise, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir." sözlerini kullandı.