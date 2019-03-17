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Tenisin TDK anlamı nedir? Tenis TDK sözlüğündeki eş anlamlısı nedir? sorularının cevabı araştırılıyor. Tenis, raket ve topla iki kişi arasında ya da ikişer kişilik iki takım arasında oynanan olimpik bir spor. İşte Tenis ile ilgili detaylar...
TDK'DA TENİS
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları, çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun.
TENİSİN TDK SÖZLÜĞÜNDEKİ EŞ ANLAMLISI
Tenis sporunun TDK sözlüğündeki eş anlamlısı "ALAN TOPU" olarak geçiyor.
TENİS NEDİR?
Tenis, raket ve topla iki kişi arasında ya da ikişer kişilik iki takım arasında oynanan olimpik bir spor. Oyuncular raketleri ile içi boş lastik bir topu ağ (net) üzerinden rakibinin sahasına (korta) atmaya çalışırlar. Kurallar dahilinde en çok puanı alan oyuncu kazanır.
Kökleri Ortaçağ Fransa'sında elle oynanan bir oyuna dayanan ancak bugünküne oldukça yakın şekilde 1800'lü yıllar İngiltere'sinde oynanmaya başlayan oyun, öncelikle İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmıştır. Tenis bugün bir olimpiyat sporu olup, her seviyeden, her yaştan ve her ülkeden oyuncusu bulunmaktadır.
Tenis dikdörtgen düz bir kortta genellikle beton (sert),kil (toprak),çim veya ahşap bir yüzeyde oynanır. Profesyonel teniste kortlar belirli ölçülere göre yapılmak zorundadır.
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