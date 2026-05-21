        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye için kurul modeli: “İzleme ve Danışma Kurulu kurulabilir” | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye için kurul modeli: “İzleme ve Danışma Kurulu kurulabilir”

        Terörsüz Türkiye sürecinde "İzleme, Danışma ve Değerlendirme Kurulu" oluşturulması gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurul ile silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:33 Güncelleme:
        Terörsüz Türkiye için kurul modeli

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında "Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği röportajda ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi.

        “İZLEME, DANIŞMA VE DEĞERLENDİRME KURULU”

        AK Parti kaynakları, Bahçeli’nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı’nın başkanlığında silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir “İzleme, Danışma Ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulabileceğini söyledi.

        Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, “Dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı’na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. “Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

        “TEYİDİN ARDINDAN DÜZENLEMELER YAPILIR”

        Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları, “Bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak” dedi. Kaynaklar, amacın kalıcı mahiyette, tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkati çekti.

