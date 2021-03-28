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TESK'ten 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirterek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi talebinde bulundu

TESK'ten 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi talebi
AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Kovid-19'un etkisiyle evlenme oranlarının düştüğüne dikkati çeken Palandöken, "Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikah merasimiyle evlendiği için düğün sektörü süreçten yara aldı. Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük." ifadesini kullandı.

Palandöken, dünyaevine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret ederek, sektörde çalışanların ve faaliyette bulunanların iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

Sektörün ayağa kalkması ve gençlerin hayallerine kavuşması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor."

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