Esnafın ekonominin temelini oluşturduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Bankalar Birliği bankalara kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için yapılandırma kolaylığı sağlayacağını duyurduktan kısa süre sonra küçük ölçekli şirketlere de bu kolaylığın sağlandığını bildirdi. 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli firmalar ile 25 milyon TL’nin altında borcu bulunan küçük ölçekli şirketler yararlanacak. Esnaf ve sanatkârımızın bu kadar büyük meblağ borcu zaten yok. Dolayısıyla bu yapılandırma fırsatı esnafımıza da tanındığında ödenmesi daha hızlı ve kolay olacaktır. Ekonomimiz aynı bir ağaç gibi düşünüldüğünde bu ağacın kökleri esnafımızdır. Yani ekonominin temelini oluşturan küçük esnafımız olmazsa büyük firmalar, şirketler de olmaz” diye konuştu.

KREDİ YAPILANDIRMASINA EN ÇOK ESNAFIN İHTİYACI VAR

Borcunu ödeyemeyen esnafın yapılandırmaya da en çok ihtiyaç duyan kesim olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Esnafımız az sermayesi ve kazancına göre fazla olan maliyet harcamaları nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanıyor. Zaten esnafımızın tamamı kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşabilecek kadar şanslı değil. Krediye ulaşabilen esnafımız ise öderken yaşadığı zorluklar nedeniyle yapılandırmaya en çok ihtiyaç duyan kesim. Bankanın kredi vermemesi nedeniyle talihsiz olaylar çıkaranları haberlerde kısa süre önce okuduk. Yani krediye ulaşabilmek ve bunları öderken kolaylık sağlanması büyük önem arz ediyor. Bu kadar önemli bir konuda ilk önce düşünülmesi gereken kesim esnafımızdır. Türkiye Bankalar Birliğinden esnafa özel yapılandırma fırsatı bekliyoruz” dedi.