Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.029,54 %-2,35
        DOLAR 45,5773 %0,00
        EURO 53,0719 %-0,10
        GRAM ALTIN 6.664,42 %-0,41
        FAİZ 43,50 %2,67
        GÜMÜŞ GRAM 111,98 %-1,66
        BITCOIN 77.030,00 %0,23
        GBP/TRY 61,1259 %-0,16
        EUR/USD 1,1639 %-0,15
        BRENT 110,28 %-1,62
        ÇEYREK ALTIN 10.894,20 %-0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK: "Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor"

        TESK: "Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçların 72 aya bölünmesi olumlu bir adım gibi görünse de yüksek faiz nedeniyle ödeme planları sürdürülebilir olmuyor. İnsanlar zaten mevcut taksitlerini ödemekte zorlanıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil. Esnaf borcunu ödemek istiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların ağır borç yükü altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini ve mevcut yapılandırma şartlarının esnaf için çözüm olmaktan uzak olduğunu belirtti.

        Palandöken, "Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırıyor. Ancak faiz oranı yüzde 39 seviyesinde. İnsanlar bırakın borcunu ödemeyi faizini bile karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle esnaf bu yapılandırmaları cazip bulmuyor. Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçların 72 aya bölünmesi olumlu bir adım gibi görünse de yüksek faiz nedeniyle ödeme planları sürdürülebilir olmuyor. İnsanlar zaten mevcut taksitlerini ödemekte zorlanıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil. Esnaf borcunu ödemek istiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor" dedi.

        "ESNAF KREDİYE ERİŞEMİYOR AYAKTA KALMASI ZORLAŞIYOR"

        Esnafın finansmana ulaşmakta da ciddi sorun yaşadığını belirten TESK Başkanı Palandöken, "Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen krediler de artık alınamaz hale geldi. Çünkü esnafın ya vergi dairesine ya da Bağ-Kur’a borcu bulunuyor. Borçlarını kapatmaya çalışan esnaf aynı zamanda krediye erişemiyor. Çektiği krediyi ödeyen yeniden kredi kullanamıyor. İnsanlar başkasından borç alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu durum esnafı daha da çıkmaza sürüklüyor. Dükkânına mal koyamayan, vergi borcunu ve SGK primini ödeyemeyen esnaf nasıl ayağa kalkacak? Nasıl rekabet edecek? Türkiye’de yaklaşık iki buçuk milyon esnaf ve sanatkâr bulunuyor. Bu işletmeler piyasadan çekildiğinde yerlerine yenisinin gelmesi kolay değil. Kapanan iş yerinin tekrar ayağa kalkması artık çok zor hale geliyor" ifadelerini kullandı.

        "ESNAFIN RAHATLATILMASI İÇİN YENİ FORMÜLLER ÜRETİLMELİ"

        Esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü için kapsamlı bir yapılandırma çağrısında bulunan Palandöken şunları söyledi:

        "Bir yapılandırma yapılmalı ve insanlar rahatlatılmalı. Faiz oranları mutlaka düşürülmeli. Esnaf çalışıp borcunu ödemek istiyor ancak mevcut şartlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Aksi halde ne esnaf ayağa kalkabilir ne de piyasalar yeniden canlanabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ödemiş'te Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"