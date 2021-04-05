TRT 1'in yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, 5. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

TEŞKİLAT 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nevzat’ın Sinan’ı alıp Temrenli’den ayrılmak istemesi Mavi Ay’ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır. Mavi Ay her yerde Sinan’ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan’ı geri getireceğine dair söz verir.

Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan’ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay’ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.

Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı bulur ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçer. Elif, kopya çeken kişinin kendisi olduğunu Refika’ya itiraf eder ve alacağı ceza ile yüzleşmek üzere disiplin kurulunun karşısına çıkar. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan’ın yerini bulur ancak Sinan’ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Sinan’ın babası Nevzat, oğlunu korumak için Temrenli’den ayrılmaya kararlıdır.

Kasırga canlı yayında galibiyetlerine ilişkin neler söyleyecek? İskender sırra kadem basan Sinan’ı nasıl bulacak? Kopya çektiğini itiraf eden Elif’i neler bekliyor? Sinan Temrenli’den ayrılacak mı? İskender, Sinan’ı geri getirmek için Nevzat’ı ikna edebilecek mi?

TEŞKİLAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...