Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.391,89 %2,23
        DOLAR 32,5312 %0,66
        EURO 34,9198 %0,02
        GRAM ALTIN 2.410,39 %0,81
        FAİZ 43,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,32 %0,79
        BITCOIN 66.753,00 %0,11
        GBP/TRY 41,4792 %-0,01
        EUR/USD 1,0740 %0,03
        BRENT 82,37 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 3.940,98 %0,81
        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla hissedarları, Elon Musk'ın maaş paketini onayladı - Otomobil Haberleri

        Tesla hissedarları, Elon Musk'ın maaş paketini onayladı

        Tesla hissedarları, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini yeniden onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 06:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 06:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elon Musk'ın maaş paketine onay
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tesla'nın Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planına yönelik oylar açıklandı.

        AA'nın haberine göre; hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketi hem de Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

        Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

        Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullanmış daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

        Bu yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan ödeme paketi, Tesla'nın hisselerindeki değer kaybı nedeniyle bir miktar gerilemişti.

        Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da Musk'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Tesla
        #Elon Musk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu