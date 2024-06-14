Tesla hissedarları, Elon Musk'ın maaş paketini onayladı

Tesla'nın Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planına yönelik oylar açıklandı.

AA'nın haberine göre; hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketi hem de Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.