Elektrikli araç üreticisi Tesla, elektrikli araçlar için teknoloji geliştiren Maxwell Technologies'i 218 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.
Şirketten, enerji depolama amacıyla 'ultrakapasitör' üretimi yapan firmanın alımı hakkında yapılan değerlendirme de, "Tesla'nın misyonu olan dünyanın sürdürülebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik potansiyel satın almaları değerlendiriyoruz" denildi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE KULLANILACAK
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın, elektrikli araçlarda da kullanılabilen söz konusu teknolojiye karşı bir süredir ilgi duyduğu belirtiliyor. Kaynaklar, Musk'ın 'ultrakapasitör'lerin elektrikli araçlarda kullanımının bataryalardan daha verimli olabileceğini düşündüğü açıkladı. Bu kapsamda, Elon Musk'ın Stanford Üniversite'si ile birlikte çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
Şirket kaynakları, Maxwell'in ultrakapasitörlerinin, Tesla'nın batarya ünitesi dizaynını değiştirerek, sağlanan performansı artırabileceği kaydediyor. Böylece, yüksek ağırlıklı araçlar için daha çok önem kazanan fren geri kazananım sistemlerinin, enerji kapasitesinin artmasının üzerine duruluyor.
ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Maxwell'in, elektrikli araçlar için batarya bileşenleri üretimi de yaptığı biliniyor. Uzmanlar, şirketin ürettiği teknolojinin, otomotiv sektöründe halihazırda kullanılan bataryalardan daha verimli olduğunu belirtiyor. Öyle ki, Oppenheimer analistlerinden Colin Rusch'a göre, şirketin üretim methodu, elektrikli araçların maliyetlerini de düşürebilir.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusch, "Daha geniş kitlelere ulaşmak için araçların fiyatlarını düşürmek üzerinde çalışan Tesla, bu kapsamda batarya maliyeti, ağırlık ve performans iyileştirme üzerinde çalışıyor" dedi.
JAPON MARKANIN HİSSELERİ ERİDİ
Öte yandan, gelişmeler Tesla'nın en büyük batarya tedarikçisi Japon teknoloji devi Panasonic'i vurdu. Maxwell'in satılmasının ardından Panasonic'in hisselerinde yüzde 6.5 oranında değer kaybı yaşandığı görüldü.
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