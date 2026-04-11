Tesla otonom sürüş sistemini Avrupa'ya getirdi

Tesla, 10 Nisan 2026 itibarıyla Hollanda’da “Full Self-Driving (Denetimli)” (FSD) sistemi için düzenleyici onay aldığını duyurdu. Şirket, söz konusu özelliğin önümüzdeki günlerde kablosuz yazılım güncellemesiyle kullanıcı araçlarında aktif hale getirileceğini açıkladı.

Bu gelişme, FSD (Denetimli) sisteminin Avrupa’da ilk kez müşteri araçlarında kullanıma sunulması açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Tesla, bu adımın kıtada daha güvenli sürüş hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

FSD (Denetimli), sürücünün aktif gözetimi altında çalışıyor ve aracın şehir içi yollarda ilerlemesine, kavşaklarda manevra yapmasına, şerit değiştirmesine ve çeşitli sürüş senaryolarını yönetmesine olanak tanıyor.

Tesla’nın açıklamasına göre sistem, küresel araç filosundan elde edilen büyük veriyle sürekli olarak geliştiriliyor. Şirket, her gün toplanan verilerin toplamda 500 yıldan fazla sürüş deneyimine eşdeğer olduğunu ve bu sayede sistemin nadir karşılaşılan senaryolara dahi uyum sağlayabildiğini ifade ediyor.

GÜNCELLEMELER İLE GELİŞİYOR

FSD (Denetimli), çevresini algılamak için öncelikli olarak araç kameraları ve yapay zekâdan yararlanıyor. Tüm veri işleme süreci aracın kendi donanımı üzerinde gerçekleştirilirken, sistem zaman içinde kablosuz güncellemelerle geliştiriliyor.

Sistemin temelinde, gerçek dünya verileriyle eğitilmiş uçtan uca bir ağ bulunuyor. Bu yapı, trafik işaretlerinden yayalara kadar çevredeki unsurları analiz ederek doğrudan sürüş komutları oluşturabiliyor.

KAZA İHTİMALİ 7 KAT DAHA AZ

Tesla, mevcut haliyle FSD (Denetimli) sisteminin tam otonom sürüş sunmadığını ve sürücünün her zaman kontrolü elinde tutması gerektiğini hatırlatıyor. Şirket verilerine göre sistem aktifken kilometre başına kaza olasılığı, manuel sürüşe kıyasla 7 kata kadar daha düşük seviyede gerçekleşiyor.

Bugüne kadar dünya genelinde FSD (Denetimli) ile 14 milyar kilometreden fazla sürüş yapıldığı belirtilirken, Avrupa’da gerçekleştirilen testlerde de 1,6 milyon kilometreyi aşan veri toplandı.

Hollanda, bu teknolojiye onay veren ilk Avrupa ülkesi olurken, Tesla diğer Avrupa pazarlarında da gerekli izinleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarında sunulan gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kapsamının, yeni onaylarla birlikte genişletilmesi planlanıyor.