Türkiye futbolunun üçüncü seviyesindeki profesyonel liginde Kırmızı ve Beyaz Grupta mücadele eden 39 takımdan sezonu ilk sırada tamamlayan; Kırmızı Grupta, Kocaelispor, Beyaz Grupta ise 56 yıl aradan sonra Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Üçüncü takım ise 12 takımın mücadele ettiği play-off sonucunda belli olacak. İşte, TFF 1. Lig’e yükselen takımlar…