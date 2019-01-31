Başkan Yıldırım Demirören ve ekibinin CFCB Kurulu'na yaptığı sunumda yapılandırma ve yeni finansal fair-play talimatı ve sistemi hakkında bilgiler verildi. Demirören konuşmasında, "Kulüplerimizin finansal sıkıntılarını biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyla ilgili çalışıyorduk. Bankalar Birliği'nin kulüplerimizin borçlarını yapılandırmasına paralel olarak biz de yeni finansal fair-play sistemini hayata geçirerek kulüplerimize sürdürülebilir bir sağlıklı yapı kazanmalarını sağlayacağız. Bırakın bundan sonra kulüplerimizi gerekiyorsa biz cezalandıralım. Çok sıkı denetleme ile umarım buna bile gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.
" UEFA KULÜPLERİN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINI DESTEKLİYOR"
Kurul üyelerinin sorularını samimiyetle cevaplandıran Demirören, projenin başarılı olması için gerekenin yapılacağını detaylarıyla anlattı. Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ilki yapıp, kendilerini bilgilendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin önemine dikkat çekildi. Başkan Yıldırım Demirören toplantı sonrası yaptığı açıklamada da TFF ile TBB'nin kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için yaptığı anlaşmayı UEFA'nın desteklediğini vurgulayarak, "UEFA, kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar" ifadesini kullandı.
Toplantı bitiminde TFF heyeti UEFA genel sekreterine de nezaket ziyaretinde bulunup yeni proje hakkında bilgilendirme yapıp, fikir-alışverişinde bulundu.
Bu arada UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi Sinan Güreli de toplantıda hazır bulundu.
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