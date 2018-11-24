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Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı. Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.