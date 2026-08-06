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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF isim sponsoruyla sözleşmesini iki yıl daha uzattı!

        TFF isim sponsoruyla sözleşmesini iki yıl daha uzattı!

        Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol arasında 2023-2024 sezonundan bu yana devam eden iş birliği, yapılan yeni anlaşmayla iki yıl daha uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Ligler'in isim sponsoruyla yola devam!

        Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol arasında 2023-2024 sezonundan bu yana devam eden iş birliği, yapılan yeni anlaşmayla 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayacak şekilde iki yıl daha uzatıldı. Türk futbolunun ve liglerin marka değerine uzun vadeli katkı sağlayan bu güçlü ortaklıkla birlikte, Trendyol’un Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu toplamda 5 sezona çıkmış oldu.

        Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra 2021 yılından bu yana A Millî Futbol Takımının resmi sponsorluğunu üstleniyor. 2025-2026 sezonunda "Futbol Aşkına" mottosuyla taraftarların ve futbolseverlerin Trendyol Süper Lig’e ve Trendyol 1. Lig’e olan bağlılığını ön plana çıkaran platform, önümüzdeki iki sezonda da liglerin görünürlüğüne ve Türk futbolunun geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunmaya devam edecek.

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