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        Haberler Futbol TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı - Futbol Haberleri

        TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:11
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        TFF, Süleyman Seba'yı andı
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        TFF, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

        "Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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