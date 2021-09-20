Netflix'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan The Queen's Gambit, son yılın en çok konuşulan yapımlarından biri durumunda. İlk sezonuyla oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler The Queen's Gambit 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...
THE QUEEN'S GAMBIT 2. SEZON NE ZAMAN?
Hayranlar şanslıysa ve The Queen’s Gambit 2. sezon için onaylanırsa, yeni sezon büyük olasılıkla 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında yayınlanacak. Henüz ikinci sezonun prodüksiyonu başlamaması ve koronavirüs salgınının çekimleri etkilemesini de düşünürsek yeni sezonun meyvelerini vermesi biraz zaman alacak.
THE QUEEN'S GAMBIT OYUNCULARI KİMLER?
Anya Taylor-Joy
Thomas Brodie-Sangster
Harry Melling
Job Fortune Lloyd
Moses İngram
Marielle Heller
Marcin Dorocinski
Matthew Dennis Lewis
Sergio Di Zio
Christiane Seidel
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