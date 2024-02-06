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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Meunier Trabzon'da! - Son dakika transfer haberleri - Trabzonspor Haberleri

        Thomas Meunier Trabzon'da!

        Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Belçikalı sağ bek, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:02
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        Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Thomas Meunier'in transferi için futbolcunun kulübü Borussia Dortmund anlaşmaya vardı.

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        Belçikalı sağ bek, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon'a geldi.

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        "HOCAMIZIN SUNDUĞU PROJE ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

        Meunier, ilk açıklamasını Trabzon Havalimanı'nda yaptı. Trabzon'a gelmeden önce Abdullah Avcı ile konuştuğunu belirten yıldız futbolcu, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana sunduğu proje, çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." dedi.

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        Kariyerinde Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund formaları giyen Thomas Meunier sezon öncesinde sakatlık yaşamış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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        32 yaşındaki sağ bek bu sezon sarı siyahlı forma ile 9 maçta şans buldu.

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