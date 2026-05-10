        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: Hakem iyi bir performans gösteremedi

        Thorsten Fink: Hakem iyi bir performans gösteremedi

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, RAMS Başakşehir maçının ardından, "Hakem iyi bir performans gösteremedi, penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 00:38 Güncelleme:
        Thorsten Fink'ten hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

        "HAKEM İYİ BİR PERFORMANS GÖSTEREMEDİ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi" ifadelerini kullandı.

        GELECEK AÇIKLAMASI

        Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz" şeklinde görüş belirtti.

