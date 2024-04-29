Threads neden kapatıldı? Threads tekrar açılacak mı?
Instagram'ın bir uygulaması olan Threads, kullanıcılarına içerik teması X'e benzeyen bir platform sunuyordu. Ancak Rekabet Kurulu'ndan çıkan kararla beraber Threads, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren kapandı. Peki, Threads neden kapatıldı ve tekrar açılacak mı? İşte, detaylar...
META'nın bir uygulaması olan ve Instagram'a bağlı çalışan Threads için Rekabet Kurulu'ndan kötü haber gelmiş ve Türkiye'de geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Resmi karar, META tarafından kullanıcılara günler öncesinden bildirilmişti. Şimdi, uygulamayı kullanan milyonlarca kişi Threads'in neden kapandığını ve tekrar açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar...
THREADS NEDEN KAPATILDI?
Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
OLASI BİR HAKSIZ REKABETE KARŞI İNCELEME BAŞLATILDI
META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesi; şirketin pazardaki payının giderek artması ve veri birikiminin diğerlerine göre çok daha fazla olması gibi durumlar ele alındı. Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde META'nın reklam verenler açısından daha cazip olduğu ve bunun da haksız rekabete yol açtığı ifade edildi.
THREADS NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu an için Rekabet Kurulu, Threads'i geçici olarak kapattı ancak uygulamanın ne zaman açılacağı bilinmiyor. Konu hakkında açıklama yapan şirket, karar itiraz edeceklerini bildiren bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi;
"KAPATMA KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ"
"Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz."
VAR OLAN THREADS PROFİLLERİ NE OLACAK?
Threads uygulamasının binlerce kullanıcısı var dolayısıyla şirket, kullanıcı profilleri hakkında da bir açıklama getirdi ve şunları kaydetti;
Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek.