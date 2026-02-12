THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı

1933 yılında 5 uçaklık filoyla gökyüzüne 'merhaba' diyen THY, uçak filosu bakımından önemli bir noktaya ulaştı. Avrupa’nın en genç uçak filosuna sahip olan havayolu şirketi 2025 yılı aralık ayında filosuna kattığı 500’üncü uçak olan TK-Aile için bir lansman düzenledi. 100 bin THY çalışanının fotoğrafının giydirildiği uçak için özel bir uçuş düzenlendi. Özel uçuşta 81 ilden gelen şehit çocukları, Türk Hava Yolları’nın hafızalara kazınan Iğdır reklam filmi oyuncuları ve eski çalışanlar katıldı. Özel uçuş 2,5 saat sürdü. Uçuş canlı hava trafik sitesi Flightradar24 sitesinden yoğun bir şekilde takip edildi. Özel uçuşun ardından gökyüzüne 500’üncü uçak logosu çizildi.

'2033'TE EKONOMİYE 150 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Özel uçuşta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Hakikaten çok güzel bir gün, bundan 12 yıl önce 500 uçağı hayal etmek herhalde çok zordu ama bu gerçekleşti. 12 sene önce 274 uçağımız vardı, bugün 523 uçağımız var. İnşallah 10 yıl içerisinde Türk Hava yolları'nın bunun iki katı 1000 uçağı olacak. Bu kadar uçak Türkiye ekonomisine ne kazandıracak bu önemli. Türk Hava Yolları bu sene 1 buçuk trilyon dolarlık Türk ekonomisinin 65 milyar dolarlık katkı sağlayarak en önemli ekonomik güçlerinden birisi olmuş. İnşallah 2033 yılında inşallah bu rakamlar 150 milyar dolara çıkacak. Türk Hava Yolları’nın büyümesi, sadece uçak sayısıyla değil, Türk ekonomisine katkılarıyla değerlendirmek lazım. 2006 yılında 100’ncü uçağımız geldiğinde Türk Hava Yolları’nın ihracatı 1.7 milyar dolardı. 2025 yılında bu rakam 18.8 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin mal ihracatı ve hizmet ihracatının toplamı 400 milyar dolara yakın. Bunun 18.8 milyar dolarını Türk Hava Yolları sağlıyor. 100 bin çalışan adına Türkiye ekonomisine katkının haklı sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.