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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

        THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:47
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        THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı
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        THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

        THY EUROLEAGUE'DE 27. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

        Yarın

        22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

        22.30 Partizan - A. Efes

        22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket

        22.45 Real Madrid - Panathinaikos

        1 Mart Cuma

        20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia

        21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

        22.00 Asvel - Olimpia Milano

        22.30 Barcelona - Monaco

        22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

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