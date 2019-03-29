Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda tam operasyona geçmek üzere çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük taşınmaya sayılı günler kala THY’nin güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş ve United Group UFS Güvenlik Hizmetleri A.Ş ortak konsorsiyumu kazandı.

İstanbul Havalimanı’nın da güvenliğinden sorumlu olan İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş, THY’nin havalimanında yer alan Crew binası (Ekip),İç Hatlar CIP Yolcu Salonu, THY Apron Bariyer Binası ve Geçici Kargo Hizmet Binası başta olmak üzere tüm hizmet tesislerinde özel güvenlik hizmetini 514 kişi ile verecek.