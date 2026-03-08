Canlı
        Ticaret Bakanı Bolat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Ticaret Bakanı Bolat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat yapan firmalarda çalışan kadınların oranının 2013'te yüzde 24 iken 2024'te yüzde 29,1'e yükseldiğini, kadın çalışanların ihracata katkısının 60,1 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatın yüzde 23,6'sını oluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Ticaret Bakanı Bolat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Bolat, Nsosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kadınların üretimde, girişimcilikte ve ticarette ortaya koydukları emek, azim ve vizyonun, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının en güçlü öğelerinden biri olduğunu belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, kadınların üretimde, girişimcilikte ve ihracatta daha güçlü şekilde yer aldığı kapsayıcı bir kalkınma anlayışı olduğunu aktardı.

        twitter

        Bolat, Türkiye'nin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını, 2024'te 261,8 milyar dolar olan ihracatın, geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu başarıda kadınlarımızın emeği her geçen yıl daha güçlü şekilde hissedilmektedir. Nitekim ihracat yapan firmalarda çalışan kadınların oranı 2013'te yüzde 24 iken 2024'te yüzde 29,1'e yükselmiş, kadın çalışanlarımızın ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatımızın yüzde 23,6'sını oluşturmuştur. Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin küresel ticarette daha güçlü yer almasını öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ihracatın her aşamasında sağladığımız devlet destekleriyle kadın girişimcilerimizin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırıyoruz."

        Bolat, "kadın girişimci" standardına sahip şirketlere Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği'nde ilave 20 puan sağlandığına, e-ihracat destekleri kapsamında dijital reklam, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, lojistik ve sipariş karşılama süreçlerinin de desteklendiğine dikkati çekti.

        Kadın girişimcilerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ tarafından yürütülen İhracatta Kadını Destekleme Paketi kapsamında 6,25 milyar lira krediye karşılık gelen kefalet imkanı sunulduğunu hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

        "Türk Eximbank da kadın girişimci KOBİ'lere yönelik finansman imkanlarını genişletmeye devam etmiştir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve özellikle dış ticarette daha görünür olduğu bir Türkiye'nin, küresel ticarette daha güçlü konuma ulaşacağına inanıyoruz. Bu vesileyle emeği, üretimi ve girişimci ruhuyla ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kadınların ekonomideki gücünü daha da büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

