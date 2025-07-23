Ticaret Bakanlığı'ndan uygunsuz ürüne 24,2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında uygunsuz ürün arz eden firmalara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, 6 aylık dönemde bin 71 firmada gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 bin 32 parti ürünü kontrol etti. Uygunsuz ürün tespit edilen firmalara ise toplam 24,2 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılının ilk yarısında da gerçekleştirilen yoğun denetim faaliyetleriyle uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzı engellenip, tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeler kapsamında 2025 yılının ilk altı ayı içerisinde:

⁠ ⁠1.071 firmada denetim gerçekleştirilmiş,

⁠ ⁠2.032 parti ürün kontrol edilmiş,

⁠ ⁠Riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış,

⁠ ⁠Uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası kesilmişti.

ÖZELLİKLE HASSAS TÜKETİCİ GRUPLARINA YÖNELİK ÜRÜNLER MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında; özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde, analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler analize tabi tutulduğu bildirildi.

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Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir.