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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticarette yeni yönetmelik taslağı

        Ticarette yeni yönetmelik taslağı

        Ticaret Bakanlığının görüşe açtığı yönetmelik taslağıyla tedarik zincirinin güçlendirilmesi, ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Ticarette yeni yönetmelik taslağı

        Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslağını, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik taslağının, uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

        Taslağın, ilgili kurum ile kuruluşların görüşüne açıldığı ve söz konusu düzenlemelerle, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tedarik zincirini güçlendirmek için yönetmeliğin adının üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olacağı ifade edildi.

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        YÖNETMELİKTE YENİ DÜZENLEMELER

        Tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesinin planlandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve '30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla, KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulacak. 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle, zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek, kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır."

        Öte yandan açıklamada, bu değişikliklerin yanı sıra en temel gıda maddelerinden ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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