Büyük bir merakla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda yaz okulu kapsamında AÖF sınavlarına giren adaylar, sonuçları dört bir gözle bekliyordu. Anadolu Üniversitesi, beklenen açıklamayı 31 Ağustos'ta yaptı ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte detaylar

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AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.