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        Haberler Gündem TIKLA SORGULA! AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte sonuç ekranı

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları 31 Ağustos itibarı ile erişime açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 21:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:08
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        Büyük bir merakla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda yaz okulu kapsamında AÖF sınavlarına giren adaylar, sonuçları dört bir gözle bekliyordu. Anadolu Üniversitesi, beklenen açıklamayı 31 Ağustos'ta yaptı ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte detaylar

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        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.

        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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        YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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