TikTok için üçüncü uzatma!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kısa video uygulaması TikTok’un sahibi Çinli ByteDance’e, ABD varlıklarını satması için tanınan 19 Haziran tarihli süreyi 90 gün daha uzatacağını duyurdu. Bu, TikTok’un ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için üçüncü kez erteleme anlamına geliyor. Trump, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın kapanmasını önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için satış sürecinin tamamlanmasını hedefliyor.

SON TARİH EYLÜLE TAŞINACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Salı günü yaptığı açıklamada, “Başkan Trump bu hafta yeni bir yürütme emri imzalayarak TikTok’un faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. Bu karar, satış için son tarihi Eylül ortasına taşıyacak. Leavitt, “Başkan Trump, TikTok’un kapanmasını istemiyor” diyerek, yönetimin önümüzdeki üç ay boyunca satışın tamamlanması ve Amerikalıların verilerinin korunduğu bir ortamda TikTok’u kullanmaya devam etmesi için çalışacağını vurguladı.

SEÇİMLERDE GENÇ SEÇMEN FAKTÖRÜ

Trump, Mayıs ayında TikTok’un 2024 seçimlerinde genç seçmenler arasında kendisine destek sağladığını belirtmiş ve süreyi uzatma niyetini açıklamıştı. Salı günü Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, süreyi yeniden uzatmayı planladığını doğruladı ve “Muhtemelen Çin’in onayı gerekecek, ancak Başkan Xi Jinping’in bunu onaylayacağını düşünüyorum,” diyerek Çin’le anlaşma umudunu dile getirdi.