Yeni formatını duyurdu

Kısa video paylaşımı odaklı odaklı popüler sosyal ağ TikTok'a yeni bir özellik eklendi. TikTok Now adı verilen yeni formatla, kullanıcılar o an ne yaptıklarını telefonlarının ön ve arka kamerasını aynı anda kullanarak fotoğraf veya 10 saniyelik video olarak paylaşabilecek.

TikTok Now, kullanıcılara içeriklerini paylaşmaları için bir bildirim gönderecek. Yeni formatta, kullanıcıların arkadaşlarının içeriklerini görebilmesi için kendilerinin de içerik paylaşması gerekecek.