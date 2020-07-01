iOS 14 ile beraber TikTok veri hırsızlığı gündeme geldi. iOS 14 platformu ile birlikte, TikTok şirketinin veri saklama işlemi yaptığı ortaya çıktı. Herhangi bir aramada veya kes, kopyala işlemlerinde panoya yapıştırdığınız kelimeler TikTok tarafından kayıt altına alındığını ortaya çıkarak büyük bir şok yaşandı. TikTok tarafı şu an sessiz. Resmi bir açıklama gelmedi.

HİNDİSTAN YASAKLADI

Hindistan ile Çin arasındaki gerilim büyümeye devam ediyor. Hindistan hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması Tik Tok başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamanın ülkede kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Hükümet, Çin menşeli uygulamaların Hindistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini aktarırken, uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduklarını açıkladı. Hükümet, ayrıca Çin'de geliştirilen uygulamaların mobil cihazlar dışındaki cihazlardan da engelleneceğini duyurdu.

Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor.