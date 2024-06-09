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        TİM’den Trendyol’a e-ihracat şampiyonu ödülü

        Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, 'e-ihracat' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:37
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        TİM'den e-ihracat şampiyonu ödülü
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        Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, TİM tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde e-ihracat kategorisinin şampiyonu oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

        “TÜM TÜRK ÜRETİCİLER ADINA ALIYORUZ"

        Trendyol’un aldığı ödül hakkında değerlendirmede bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, TİM’in dijitalleşmeye verdiği önemin göstergesi olarak e-ihracat kategorisinde ilk kez verdiği ödülü almaktan duydukları mutluluğu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin zengin yer altı kaynakları ya da dev gaz sahaları yok. Ancak, gencecik mühendislerimiz, üretim kabiliyetimiz, çalışkanlığımız, kalitemiz, azim ve gayretimiz var. Örnek gösterilen unicornlarımız, girişimci programlarımız, Teknofest gibi dünya standartlarındaki ilham verici buluşmalarıyla ülkemiz global teknoloji arenasında söz sahibi durumda. Trendyol da ülkemizin sahip olduğu ekosistemden aldığı güçle Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk beş teknoloji şirketinden biri ve bugün de ülkemizin e-ihracatının şampiyonu haline geldi. Bu ödülün asıl sahibi, geliştirdikleri teknolojilerle tüm dünyaya damga vuran Trendyol’un genç mühendisleri ve ürünleriyle bu ihracatı mümkün kılan Türk üreticileridir.

        Türkiye’nin Trendyol’u olarak ülkemizin teknoloji ve üretim yetkinlikleri ile kaliteli insan kaynağından aldığımız güçle üreticilerimizin ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. E-ihracat odaklı çalışmalarımızın merkezinde bulunan üreticilerimizi, esnaf ve KOBİ’lerimizi dijitalleştiriyor, sınır ötesine taşıyarak milyonlarca müşteriyle buluşturuyoruz. Bunu tüm e-ticaret ekosistemindeki paydaşlarımızla beraber başarırken; onları da dünyaya açıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve uçtan uca e-ticaret çözümlerimiz ile satıcılarımızı ve üreticilerimizi dünyanın en iyileriyle rekabet etmeye teşvik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Ticaret Bakanlığımızın öncülük ettiği ihracat hedeflerine ülkemizi ulaştırmak için tüm gayretimizle sahadayız. Trendyol, 70 bin KOBİ’mizi ihracatla tanıştırdı, toplam ihracatçı sayımız 90 binden fazla. Amacımız 300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak. E-ihracat yoluyla ülkemizin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmaya devam edeceğiz.”

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