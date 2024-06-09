TİM’den Trendyol’a e-ihracat şampiyonu ödülü

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, TİM tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde e-ihracat kategorisinin şampiyonu oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“TÜM TÜRK ÜRETİCİLER ADINA ALIYORUZ"

Trendyol’un aldığı ödül hakkında değerlendirmede bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, TİM’in dijitalleşmeye verdiği önemin göstergesi olarak e-ihracat kategorisinde ilk kez verdiği ödülü almaktan duydukları mutluluğu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin zengin yer altı kaynakları ya da dev gaz sahaları yok. Ancak, gencecik mühendislerimiz, üretim kabiliyetimiz, çalışkanlığımız, kalitemiz, azim ve gayretimiz var. Örnek gösterilen unicornlarımız, girişimci programlarımız, Teknofest gibi dünya standartlarındaki ilham verici buluşmalarıyla ülkemiz global teknoloji arenasında söz sahibi durumda. Trendyol da ülkemizin sahip olduğu ekosistemden aldığı güçle Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk beş teknoloji şirketinden biri ve bugün de ülkemizin e-ihracatının şampiyonu haline geldi. Bu ödülün asıl sahibi, geliştirdikleri teknolojilerle tüm dünyaya damga vuran Trendyol’un genç mühendisleri ve ürünleriyle bu ihracatı mümkün kılan Türk üreticileridir.