Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        RENCO 2026'nın En İyi İcatları Arasında Gösterildi

        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:16
        RENCO 2026'nın En İyi İcatları Arasında Gösterildi
        Haberler Sponsorlu İçerik TIME Dergisi, bir Türk buluşu olan RENCO’yu 2026’nın En İyi İcatları Arasında Gösterdi

        İnşaat sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan RENCO, geliştirdiği yenilikçi kompozit yapı sistemiyle dünyaca ünlü TIME dergisinin “2026’nın En İyi İcatları” listesine girmeyi başardı. Daha hızlı, ekonomik, dayanıklı ve çevre dostu yapıların inşa edilmesini sağlayan teknoloji, geleneksel inşaat yöntemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

        Turkiye’de ve ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren RENCO, inşaat sektöründe devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. Şirketin geliştirdiği patentli kompozit yapı sistemi, dünyanın en prestijli yayınlarından TIME dergisi tarafından 2026 yılının en iyi icatlarından biri seçildi.

        TIME'ın dünya genelinde hayatı değiştirme potansiyeline sahip 300 yeniliğe yer verdiği listede bulunan RENCO, özellikle konut maliyetlerini azaltmayı, inşaat sürelerini kısaltmayı ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen teknolojisiyle dikkat çekti.

        RENCO kurucusu Engin Yesil: “İnşaat Sektöründe bir Devrim”

        RENCO yapi sistemini 15 yildir gelistirdiklerini, systemin bir cok ozellileri ile birlikte depreme dayanikliginin one ciktigini ve TIME ‘in listesine girmekten gurur duyduklarini belirtti. Geliştirilen sistemin inşaat sektöründe köklü bir dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

        Yesil, “Geleneksel ahşap, çelik ve beton yapılara maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan güçlü bir alternatif geliştirdik. Tamamen kompozit yapısal bileşenlerden oluşan sistemimiz sayesinde kasırgalara ve depreme dayanıklı yapılar inşa edebiliyoruz. TIME tarafından bu başarıya layık görülmemiz, dünyanın yenilikçi teknolojimize hazır olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

        Lego Mantığıyla İnşa Edilen Yeni Nesil Yapılar

        RENCO'nun geliştirdiği yapı sistemi, geleneksel betonarme ve çelik konstrüksiyon yöntemlerinden farklı olarak birbirine uyumlu, özel olarak üretilmiş kompozit yapı bileşenlerinden oluşuyor.

        Cam elyafı, reçine ve doğal minerallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel malzeme, hassas kalıplama teknolojisiyle üretiliyor. Lego parçalarını andıran yapı elemanları, özel yapıştırıcılar kullanılarak birleştiriliyor ve bütünleşik, dayanıklı bir yapı oluşturuyor.

        Şirketin açıklamalarına göre sistem, geleneksel beton yapı sistemlerine kıyasla çok daha hafif olmasına rağmen yüksek dayanıklılık sunuyor. RENCO, geliştirdiği kompozit yapı elemanlarının betonarme sistemlerin yaklaşık beşte biri ağırlığında olduğunu belirtiyor.

        Ayrıca yapı sistemi; yangına, suya, küfe ve zararlılara karşı dayanıklılığıyla öne çıkarken, Kategori 5 seviyesindeki kasırgaların oluşturduğu zorlu koşullara dayanabilecek şekilde tasarlanıyor.

        11 Kişilik Ekiple Sekiz Haftada Yapısal İnşaat

        RENCO teknolojisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de inşaat süresini önemli ölçüde kısaltması.

        Şirketin ABD'deki ilk projelerinden biri olan Florida'nın Palm Springs bölgesindeki 96 dairelik konut kompleksinde, özel uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan 11 kişilik bir ekip görev aldı.

        Proje kapsamında üç katlı dört binanın taşıyıcı yapı sistemlerinin her biri yaklaşık sekiz haftada tamamlandı.

        Bu uygulama, RENCO'nun geliştirdiği teknolojinin özellikle konut ihtiyacının hızla arttığı bölgelerde önemli bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

        Florida'da Tam Otomatik Üretim Tesisi Faaliyete Geçti

        RENCO, teknolojisini daha geniş pazarlara ulaştırmak amacıyla Florida'nın Jupiter kentinde tam otomatik üretim tesisini de faaliyete geçirdi.

        Robotik kollar, gelişmiş sıkıştırma kalıplama makineleri ve pultrüzyon üretim hatlarıyla donatılan fabrikada, yapı sisteminin tüm temel bileşenleri yüksek hassasiyetle üretiliyor.

        Şirketin verdiği bilgilere göre tesis, yılda yaklaşık 6 bin konut biriminin inşasında kullanılabilecek miktarda yapı bileşeni üretme kapasitesine sahip.

        Bu gelişmeyle birlikte RENCO, endüstriyel üretim teknolojisini inşaat sektörüyle birleştirerek daha hızlı, standartlaştırılmış ve ekonomik konut üretiminin önünü açmayı hedefliyor.

        Çevre Dostu İnşaat Teknolojisiyle Atık Miktarı Azalıyor

        RENCO'nun geliştirdiği kompozit yapı sistemi, yalnızca hız ve dayanıklılık açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik bakımından da dikkat çekiyor.

        Fabrikada önceden hazırlanan yapı bileşenleri, renk kodlu montaj planları doğrultusunda inşaat sahasında birleştiriliyor. Böylece geleneksel yöntemlerde ortaya çıkan kesim, kırma ve malzeme kayıpları büyük ölçüde azaltılıyor.

        Şirket, bu sistem sayesinde inşaat sahalarında neredeyse sıfır atık hedefiyle çalışılabildiğini ifade ediyor.

        Uluslararası Ödüllerle Başarısını Taçlandırdı

        RENCO'nun TIME dergisinin 2026'nın En İyi İcatları listesine dahil edilmesi, şirketin uluslararası alanda elde ettiği başarıların son halkası oldu.

        Şirket daha önce Paris'te düzenlenen JEC Kompozit İnovasyon Ödülleri'nde yapı inovasyonları alanında birincilik elde etti. Ayrıca İsviçre'deki BLT Built Design Awards kapsamında “En İyi İnşaat Ürünü Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

        RENCO'nun patentli yapı sistemi, uluslararası standartlar kapsamında çeşitli yapısal performans, fiziksel dayanıklılık ve yangın direnci testlerinden de geçirildi.

        Şirketin açıklamasına göre, ilgili değerlendirmelerin ardından IAPMO tarafından yayımlanan değerlendirme raporu, sistemin yüksek kasırga riski taşıyan bölgeler de dahil olmak üzere Uluslararası İnşaat Kodu kapsamında kullanılabilmesine yönelik teknik uygunluğu ortaya koydu.

        İnşaat Sektörünün Geleceğinde Yeni Bir Dönem

        Artan konut fiyatları, iş gücü maliyetleri ve sürdürülebilir yapı ihtiyacı, dünya genelinde inşaat sektörünü alternatif teknolojilere yönlendiriyor.

        RENCO'nun geliştirdiği yenilikçi kompozit yapı sistemi, hızlı montaj, yüksek dayanıklılık, düşük atık miktarı ve maliyet avantajı hedefleriyle bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

        TIME dergisinin 2026'nın En İyi İcatları listesinde yer almasıyla uluslararası görünürlüğünü artıran RENCO, geleneksel yapı yöntemlerine alternatif oluşturabilecek teknolojisiyle küresel inşaat sektöründe yeni bir dönemin öncülerinden biri olmayı hedefliyor.

        Kaynak: TIME – Best Inventions of 2026

        İLGİLİ İÇERİKLER
        Günümüz Ebeveynleri Çocuklarına Alacakları Ürünü Nasıl Seçiyor?
        Basit Şeyler, zor seçimler: Neden detaylara daha fazla dikkat ediyoruz?
        Hafif Tasarım, Adaptif ANC ve Sürükleyici Ses: HUAWEI FreeBuds Neo İncelemesi
        HUAWEI MatePad Air İncelemesi: Hafif Tasarım, PaperMatte Ekran ve WPS AI
        Günümüzde çalışma ve üretme alışkanlıkları hızla değişiyor. Ofise veya kampüse bağlı kalmadan, kafelerde, parklarda veya seyahat halinde çalışmak yeni normalimiz oldu. Bu esnek yaşam tarzı, yanımızda taşıdığımız cihazlardan beklentilerimizi de yeniden şekillendiriyor. Yeni HUAWEI MatePad Air, yalnızca içerik tüketimine değil; mobil çalışma, üretkenlik ve yaratıcı süreçlere de odaklanan bir tablet deneyimi sunuyor.
        Metropol Hayatının Yeni Ritmi: İş, Sağlık ve Stil HUAWEI WATCH GT 7 Serisinde Buluşuyor
        Yeni Teknolojiler Sanayiyi Nasıl Güçlendiriyor?
        Görünmeyen Modernizasyon
        Çocuklar İçin Fütürizm, Ebeveynler İçin Dijital Huzur
        Çocuklar İçin Fütürizm, Ebeveynler İçin Dijital Huzur: HUAWEI WATCH KIDS X1
        Ketçap ve Mayonezde "Görünür İçerik" Dönemi Başladı
        Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Standart: HUAWEI Pura 90s Serisi
        Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Standart: HUAWEI Pura 90s Serisi
        HUAWEI FreeClip 2 S Türkiye’de!
        Hem Kulaklık Hem Aksesuar: HUAWEI FreeClip 2 S Türkiye'de!
        Yenilenen Mirage Park Resort’ta Premium Her Şey Dahil Tatil Dünyasını Keşfedin
        Yenilenen Mirage Park Resort'ta Premium Her Şey Dahil Tatil Dünyasını Keşfedin
        Yaşadığı mağduriyeti girişime dönüştürdü
        Barış Alper Yılmaz: "Açken Sen, Sen Değilsin yaklaşımı bana çok tanıdık geliyor"
        Royal Canin, Fonksiyonel Ödül Mamaları
        Royal Canin, fonksiyonel ödül mamalarını Türkiye pazarına sundu
        Türk İş Dünyası Neden Giderek Daha Sık Rus Üreticileri Tercih Ediyor?
        Görünüşe Aldanmayın: Huawei WATCH FIT 5, Selefinden Neden Çok Daha Farklı?
        Teknoloji dünyasında yeni bir model tanıtıldığında tüketicilerin aklına gelen ilk soru her zaman aynıdır: "Bir önceki modelden farkı ne?" Giyilebilir cihaz pazarında tüketiciler artık yalnızca estetik bir aksesuar değil, hayatlarına doğrudan dokunan asistanlar arıyor. Dışarıdan bakıldığında Watch FIT 4'ün zarif mirasını sürdüren Watch FIT 5, kasanın altında ve yazılım tarafında geçirdiği ciddi evrimle tamamen farklı bir canavara dönüşmüş durumda. Sadece görünüşe aldanıp yenilikleri gözden kaçırmak büyük bir hata olur. Gelin, FIT 4 ile FIT 5 arasındaki teknolojik uçurumu görünür kılacak yeniliklere ve detaylara yakından bakalım.
        Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5
        Teknolojinin hayatımızdaki rolü geliştikçe, kullandığımız cihazların sadece işlevsel olması yetmiyor; aynı zamanda tarzımızı yansıtması, konforlu olması ve hayatımızı gerçekten kolaylaştıran bir asistan olması bekleniyor. Giyilebilir teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden "şık tasarım mı, yoksa üstün özellikler mi?" ikilemi, Huawei'nin yeni nesil akıllı saat ailesiyle son buluyor. Günlük yaşamı merkeze alan ve profesyonel donanımı lüks bir tasarımla buluşturan HUAWEI WATCH FIT 5 serisi; stili, ultra hafifliği ve pratik özellikleriyle kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir yol arkadaşına dönüşüyor.
        Jeep Markasının Yeni Kozu
        Türkiye'de C-SUV segmenti son üç yılda ciddi oranda büyüme gösterdi. Yalnızca 2024'te bu kategoride gerçekleşen satışlar, toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu. Ama bu rekabetçi tabloda ilginç bir gerilim var: Alıcılar hem premium donanım hem şehir ekonomisi hem de off-road kabiliyeti istiyor — üçü bir arada. Jeep, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği lansmanla yeni Compass'ı tam bu denkleme bir yanıt olarak sundu.
        HUAWEI'nin 5 Yılda Geliştirdiği Watch GT Runner 2 Türkiye'de
        Verimlilik İçin Sessizlik: Hibrit Çalışma Döneminde Yeni Standart
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2
        Teknoloji dünyasında "akıllı saat" tanımı genellikle bildirimleri kontrol etmek veya adım saymakla sınırlı kalır. Ancak Huawei, yeni amiral gemisi WATCH Ultimate 2 ile bu sınırları sadece zorlamakla kalmıyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Bu cihazı bir "akıllı saat" olarak adlandırmak, lüks bir kronometreyi basit bir saatle bir tutmak kadar haksızlık olur. Karşımızda, lüks saatçilik mirasını, sualtı sonar teknolojisi ve havacılık düzeyinde malzeme bilimiyle birleştiren bir "profesyonel keşif aracı" var.
        Huawei FreeClip 2
        Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?
        Günümüzde dijital dünyanın kalbi evlerimizde atıyor. Ancak video konferansların tam ortasında donan görüntüler, oyunlarda yaşanan yüksek gecikmeler veya evin arka odalarında çekmeyen sinyaller, en büyük can sıkıntısı haline gelmiş durumda. Birçok kullanıcı "İnternetim neden yavaş?" sorusunu sorarken aslında çözümün internet servis sağlayıcısında değil, ev içindeki dağıtıcıda, yani router cihazında olduğunu fark etmiyor. Peki, router nedir ve evde interneti en verimli şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda, router teknolojisinin ulaştığı son noktayı temsil eden ve bir teknoloji cihazından öte "ev dekorasyon objesi" olarak tasarlanan yeni HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini mercek altına alıyoruz.
        Made in Russia" ulusal markası sayesinde Türkiye'ye neler ihraç ediliyor?
        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye'nin batı ve kuzeybatı bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor" dedi. Öztel, bugün ve hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumu ile sıcaklıkları ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan yapılan açıklamada "Tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar bakımından, satış talimatlarının verilmiş olması veya sistemde belirli bir kaydın bulunması tek başına takasın başladığı anlamına gelmemektedir" denildi. Açıklamada ayrıca "Henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınması; fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti. Karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 7'nci Fon Koordinasyon Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada, "Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır" denildi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisini 'halkın teknik direktörü' olarak tanımlayarak, "Artık halkımızın milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Burada çok ciddi bir birlik, beraberliğe ihtiyaç var" dedi.
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Ankara'da, 45 yaşındaki Mehmet Özgü, eski ev arkadaşı 44 yaşındaki Serkan Yılmaz'ı boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde, uluslararası basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin iddialar arttı. Financial Times, ekim ayının ilk haftasında tarafların sıcak çatışmanın eşiğinden döndüğünü yazarken, New York Times ise İran'a yönelik olası bir saldırının kasım ayının başına ertelenmiş olabileceğini öne sürdü.
        Prenses iş başında!
        Prenses Kate Middleton kraliyet ailesinin bir üyesi olarak ilk halka açık konuşmasını yaptığı çocuk bakım evindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Prenses tacını çıkardı, baretini taktı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Temsilciler Meclisi'nin Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, AB ve Yunanistan'ın tepkilerine "Üçüncü tarafların değerlendirmeleri mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramaz" yanıtını verdi. Bakanlık ayrıca Katar'dan Eurofighter uçağı tedariki ve TSK bünyesinde yeni kurulan komutanlığa ilişkin detayları paylaştı
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ilişkin bilgiler vererek, "Milli gelirimizin mevcut döviz kurlarıyla bu yıl yaklaşık 1,8 trilyon dolara, satın alma gücü paritesine göre ise yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin önemli bir nüfusa ve güçlü altyapıya sahip büyük bir ekonomi olduğunu dile getiren Şimşek, "(Avantajlarımıza karşın) Tabii zorluklarımız da var. Yüksek enflasyonu aşmak için bütüncül politikalar uyguluyoruz" ifadelerini kullandı
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        İnternet altyapısında yaygın kullanılan programlama dili PHP'de tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle dünya genelinde tedbirler sıkılaştırılırken, uzmanlar, kurum ve işletmelere sistemlerini güncelleme uyarısında bulundu. Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, bu gelişmenin, son 10 yılın en büyük siber güvenlik krizlerinden biri olarak kabul edildiğini belirterek "Bu kriz, dijital altyapımızın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak kamu kurumlarımızda ve kritik altyapı yöneten şirketlerimizde hızlıca bir siber güvenlik seferberliği başlatmak zorundayız. Dijital vatanı korumak, fiziksel sınırlarımızı korumak kadar hayati ve milli bir görevdir" ifadesini kullandı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        PHP. Çoğunuz adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Ancak dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin arkasında yer alan bu programlama dili, bugün pek çok ülkede internet sitelerinin geçici olarak kapatılmasına neden oldu, ülkeleri alarma geçirdi. Dünya genelindeki internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde, yapay zeka desteğiyle iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. FBI'dan yapılan uyarıda bu güvenlik açıklarının hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceği ifade edildi. Türkiye'de ise Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik güvenlik açığına yönelik ulusal ölçekte uyarı yayımladı ve önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı. Peki PHP'deki bu açık nedir ve bu durum neden kritik?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk puanlarını kazandı. Sarı kırmızılı takımın Lille karşısındaki zaferi Fransız basınında da büyük ses getirdi.
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren bir kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı. Tekir cinsi kedinin, bilinenin aksine ciğer yerine kuzu pirzolaya yönelmesi de objektife takıldı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        UEFA Avrupa Ligi'ne ikide ikiyle başlayan temsilcimiz Beşiktaş, seriyi 3 maça çıkarmak için Dolmabahçe'de sahaya çıkıyor. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı misafir edecek Kara Kartal, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Beşiktaş bu sezon Avrupa'da eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü. İşte Beşiktaş Crystal Palace mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam sahasında Hearts ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup etmişti. İşte Trabzonspor - Hearts mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        16 Ekim'de vefat eden usta müzisyen Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, yaşadığı kırgınlığı takipçileri ile paylaştı. Koldaş, Olgun'un önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşecan Olgun'a sert tepki gösterdi
        "Bununla evlenecek misin?"
        Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğününde sahne alan Serdar Ortaç, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'ya, "Bununla evlenecek misin?" diye sordu. Malbora, Ortaç'ın beklenmedik sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli astsubay oldukları öğrenilen 65 yaşındaki Bilgetekin G. ile kardeşi 62 yaşındaki Ali Aytekin G. arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ölen kardeşin sosyal medya üzerinden ağabeyine hakaret ettiği iddia edildi