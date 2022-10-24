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Tinder ilginç bir uygulamayla ABD ara seçimlerine hazırlanıyor: Seçim Merkezi özelliği

Tinder, 18-25 yaş arası üyelerinin oy verme sürecini karışık bulmasının ardından ilginç bir özelliği hayata geçirdi. Seçim Merkezi özelliği sayesinde genç üyeler, seçim süreciyle ilgili tüm detayları buradan takip edebilecek.

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  • Tinder ilginç bir uygulamayla ABD ara seçimlerine hazırlanıyor: Seçim Merkezi özelliği

    8 Kasım 2022 tarihinde ABD'de yapılacak ara seçimlere günler kala, Tinder'dan ilginç bir hamle geldi. Tinder, üyelerinin oy verme sürecine daha etkili bir katılım gerçekleştirmesi ve süreç hakkında bilgi almaları için Seçim Merkezi özelliğini uygulamaya ekledi. Bunun için bilgi kuruluşu olan BallotReady ile bir ortaklık kuruldu. 
  • Tinder ilginç bir uygulamayla ABD ara seçimlerine hazırlanıyor: Seçim Merkezi özelliği

    AMAÇ GENÇLERİN SEÇİM SÜRECİNİ DAHA İYİ ANLAMASINI SAĞLAMAK

    Tinder, 18-25 yaş arası üyelerinin arasında bir araştırma yaptı ve üyelerin yüzde 63'ü oy pusulalarıyla ilgili bilgilerin karışık olduğunu, yüzde 70'i ise oy verme sürecinin daha kolay olması gerektiğini söyledi.

    Tinder, bu anket üzerine harekete geçti ve Seçim Merkezi özelliği ile genç üyelerinin oy verme sürecini daha iyi anlamasını amaçladı.
  • Tinder ilginç bir uygulamayla ABD ara seçimlerine hazırlanıyor: Seçim Merkezi özelliği

    SEÇİM MERKEZİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

    ABD vatandaşları için Tinder uygulamasına eklenen bu özellik sayesinde şunlar yapılabilir;

    Oy vermek için kaydolmak: Üyeler eyaletlerin son kayıt tarihini kontrol edebilir ve ilgili bölgeyi seçerek kayıt sayfasına erişebilir. 

    Eylemler: Oy vermek için kayıt olmak, posta yoluyla oy pusulası talep etmek ve konuma göre yerel oy verme merkezlerini bulmak amacıyla kullanılır.
  • Tinder ilginç bir uygulamayla ABD ara seçimlerine hazırlanıyor: Seçim Merkezi özelliği

    Çıkartmalar: Oy veren Tinder üyeleri için özel bir çıkartma getirildi. Oy veren üyeler, profillerine "Oy Verdim" çıkartması ekleyebilecek.

    Oyum: Üyelerin bilinçli oy vermesi için BallotReady'den oylamayla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşması sağlanıyor.

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