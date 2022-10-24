AMAÇ GENÇLERİN SEÇİM SÜRECİNİ DAHA İYİ ANLAMASINI SAĞLAMAK

Tinder, 18-25 yaş arası üyelerinin arasında bir araştırma yaptı ve üyelerin yüzde 63'ü oy pusulalarıyla ilgili bilgilerin karışık olduğunu, yüzde 70'i ise oy verme sürecinin daha kolay olması gerektiğini söyledi.

Tinder, bu anket üzerine harekete geçti ve Seçim Merkezi özelliği ile genç üyelerinin oy verme sürecini daha iyi anlamasını amaçladı.