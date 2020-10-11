Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisini 15-16 Ekim'de dijital ortamda düzenleyecek. "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana teması ile TİSK'in ev sahipliğinde dijital ortamda düzenlenecek forumda kamu, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek.

TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek
HABERTURK.COM

TİSK çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun ikincisini 15-16 Ekim’de düzenleyecek

TİSK'ten yapılan açıklamada, geçen yıl toplumsal hayatta önemli yer tutan paydaşlara odaklanan Forum, bu yıl ‘İşimizin Yarını’nı masaya yatıracak. İşimizin Yarını Oturumu’nda küresel trendler ve sanayi odaklı işgücü dönüşümü, Sivil Toplum ve Yeni Nesil Sendikacılıkta Dijitalleşme'nin ele alınacağı açıklandı

TİSK’in ‘İşimizin Yarını’ araştırmasına göre, Türkiye’de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek. Bizler bu değişime nasıl uyum sağlayacağız? İşlerin ve çalışma şekillerinin dönüşümünden kazanan olarak çıkmak için işçilere, işverenlere ve hükümetlere düşen sorumluluklar neler? Yeni normalleşme ile yakınlaşan İşimizin Yarını Ortak Paylaşım Forumu’nda tartışılacak konuların olduğu açıklandı

‘İŞİMİZİN YARINI'NDA KADIN' PLATFORMUN DİĞER ODAK KONUSU

Kadınların koşullarına uygun iş bulmakta zorlandığı ve bulduğu işte de çok çalışıp, az kazandığı bir dünyada geleceğin işleri kadınlar için bir fırsat mı? Kadınları teknoloji ve yeni işler ile birlikte nasıl güçlendirebiliriz? Ülkemizdeki başarılı kadın girişimciler başarıya nasıl ulaştı? konularının masaya yatırılacağı belirtildi

ONLİNE VE MOBİLDEN TAKİP EİLEBİLECEK

Online ve mobilden takip edilebilecek etkinlik, Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile foruma özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Etkinlik, mobil cihazlar üzerinden de izlenebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Karaismailoğlu: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
İŞ-YAŞAMDönüyor! Önemli Formula-1 açıklaması
Şile bezi endüstrisi yeniden hayata dönüyor
İŞ-YAŞAMŞile bezi geri dönüyor
Kovid-19 ile "güzellik harcamaları" kısıldı
İŞ-YAŞAMİthalatta son 5 yılın en düşük seviyesi
Türkiye'nin uzay çalışmaları son sürat devam ediyor
İŞ-YAŞAM"TÜRKSAT 6A'da önemli aşamalar katedildi"
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yükseliş trendi sürüyor
İŞ-YAŞAM170'ten fazla ülke ve bölgeye ihracat
Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi
İŞ-YAŞAM911 yatırım teşvik belgesi verildi
O dönem Can Akın Çağlar Ziraat Bankası'nın başındaydı
İŞ-YAŞAMSütle büyük vurgun
TİM'den Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne mektup
İŞ-YAŞAMTİM'den Suudi Arabistan'a mektup
Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu
İŞ-YAŞAMDevlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu
Türkiye için ilk olacak! Japon Uzay Ajansı'ndan geldi! - Haberler
İŞ-YAŞAMTürkiye için ilk olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X