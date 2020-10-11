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TİSK çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun ikincisini 15-16 Ekim’de düzenleyecek

TİSK'ten yapılan açıklamada, geçen yıl toplumsal hayatta önemli yer tutan paydaşlara odaklanan Forum, bu yıl ‘İşimizin Yarını’nı masaya yatıracak. İşimizin Yarını Oturumu’nda küresel trendler ve sanayi odaklı işgücü dönüşümü, Sivil Toplum ve Yeni Nesil Sendikacılıkta Dijitalleşme'nin ele alınacağı açıklandı



TİSK’in ‘İşimizin Yarını’ araştırmasına göre, Türkiye’de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek. Bizler bu değişime nasıl uyum sağlayacağız? İşlerin ve çalışma şekillerinin dönüşümünden kazanan olarak çıkmak için işçilere, işverenlere ve hükümetlere düşen sorumluluklar neler? Yeni normalleşme ile yakınlaşan İşimizin Yarını Ortak Paylaşım Forumu’nda tartışılacak konuların olduğu açıklandı

‘İŞİMİZİN YARINI'NDA KADIN' PLATFORMUN DİĞER ODAK KONUSU

Kadınların koşullarına uygun iş bulmakta zorlandığı ve bulduğu işte de çok çalışıp, az kazandığı bir dünyada geleceğin işleri kadınlar için bir fırsat mı? Kadınları teknoloji ve yeni işler ile birlikte nasıl güçlendirebiliriz? Ülkemizdeki başarılı kadın girişimciler başarıya nasıl ulaştı? konularının masaya yatırılacağı belirtildi

ONLİNE VE MOBİLDEN TAKİP EİLEBİLECEK

Online ve mobilden takip edilebilecek etkinlik, Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile foruma özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Etkinlik, mobil cihazlar üzerinden de izlenebilecek.