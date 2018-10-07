TL ile sözleşme tebliği yürürlüğe girdi
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TL ile kira sözleşmeleri 2 yıllık yapılacak

Her türlü gayrimenkul, iş ve hizmet sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılmasını yasaklayan düzenleme dün yürürlüğe girdi. 2 Ocak 2018'den önce yapılan sözleşmelerde TL'ye geçiş o günün Merkez Bankası kuru olan 3.77'den yapılacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası'na geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl TÜİK'in TÜFE'deki artışına göre belirlenecek. Sözleşmeler 2 yıllık yapılacak.

07.10.2018 - 11:13 | Güncelleme:

Sözleşmelerde Türk Lirası dönemi başladı.  Dün yürürlüğe giren düzenlemeye göre ev, iş yeri satış ve kiralamalarında ödemeler TL ile yapılacak. Sözleşmelerde yer alan bedeller iki yıllık süre için taraflarca Türk lirası olarak yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa, 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak.

İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre belirlenecek. Belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

YABANCI FUTBOLCUYA İSTİSNA

Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak. Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcu sözleşmeleri de istisna kapsamına girecek.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 50 dakika önce
    bu birticaret mi kiraya vermek kiralamak parası olup iş bilmeyen yatırımı bence devlet kiralık yerlere el koymalı kiralanacak yapılar devlete ait olmalı parası olan başka yatırımlara yönkendirilmeli kiralar düşünce de bu dar gelirli vatandaşa yarar
  • Misafir 50 dakika önce
    sözleşme yapmadan kiraya verir olur biter
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