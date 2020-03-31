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TOBB'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 10 milyon lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kampanyaya 5 maaşıyla destek verirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'den 10 milyon ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)'dan da 5 milyon lira katkı geldi... Kampanyaya ilerleyen günlerde rekor katılım bekleniyor...

TOBB

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına kişi ve kurumsal destekler sürüyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 5 MAAŞLIK DESTEK

'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşaAllah." ifadelerini kullandı. 

 

BEŞ MAAŞLIK BİR DESTEK DE DEVLET BAHÇELİ'DEN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda 5 maaşıyla destek verdiğini açıkladı.

TOBB'DAN 10 MİLYON LİRALIK DESTEK GELDİ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz" diye konuştu. 

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)'NDAN 5 MİLYON LİRA

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

TÜRKİYE İHRATÇILAR MECLİSİ'NDEN 15 MİLYON TL DESTEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

 

 

 

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