Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Tobias Heintz



Doğum tarihi: 13 Temmuz 1998 (20 yaşında)

Boyu: 1,73 m

Uyruğu: Norveç

Mevki: Orta saha - Orta saha sol

Ayak: Sağ ayak

Öte yandan Tobias Heintz, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-2 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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